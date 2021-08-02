Son dakika haberleri: Almanya'da Kovid-19 önlemlerine karşı dün düzenlenen gösteride 600 kişinin gözaltına alındığı açıklandı - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin'de, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) politikalarını protesto etmek için dün düzenlenen gösteride 600 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, yasak olmasına rağmen düzenlenen gösteriye 5 bin kişinin katıldığı ve 600 kişinin kimlik tespiti için geçici olarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Protestoda bir kişinin kimlik kontrolü sırasında fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede öldüğü ifade edilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 önlemlerine uymadığı belirlenen yüzlerce göstericiye 1000 avro ceza verildi.

Dünkü gösteride 2 bin 250 polis görev yapmıştı.