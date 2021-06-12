Son dakika haberleri: Almanya'da küçük uçak düştü: 1 ölü - Son Dakika

Almanya'da içinde 2 kişi bulunan küçük uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, diğer kişi de yaralandı.

Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletine bağlı Montabaur kasabası yakınlarında planör havaalanının yer aldığı bölgede içinde 2 kişi bulunan küçük uçak düştü. Kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, diğer kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının yaşam tehlikesinin devam ettiği ifade edildi. Uçağın neden düştüğü bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BERLİN