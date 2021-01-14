Son dakika haberleri | Almanya'da ölümler rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Almanya'da ölümler rekor seviyeye ulaştı

14.01.2021 10:07
Son dakika haberleri | Almanya'da ölümler rekor seviyeye ulaştı, System.String[]

Son dakika haberine göre Almanya'da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte bin 244 kişi hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en fazla can kaybı kaydedildi.

Almanya'da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte bin 244 kişi hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en fazla can kaybı kaydedildi.

Robert Koch Enstitüsü, korona virüs salgınına ilişkin Almanya'daki son verileri paylaştı. Ülke genelinde son 24 saatte 25 bin 164 korona virüs vakası tespit edildi. Son vaka sayıları ile ülke genelindeki toplam vaka sayısı 1 milyon 978 bin 590'a yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte bin 244 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 43 bin 881'e yükseldi. Son 24 saatte kaydedilen can kaybının salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek can kaybı olduğu açıklandı.

Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 620 bin 600 kişinin iyileştiği Almanya'da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 314 bin 109 olarak açıklandı. Almanya'da 35 milyon 118 bin 592 kişiye test yapıldı.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 206 olurken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 982 olarak açıkladı. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının yüzde 83.09 olduğu aktarıldı.

Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri, bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 758 bin 93 kişiye aşı yapıldı.

(Mehmet Koca/İHA)

Koronavirüs, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Almanya'da ölümler rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika


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