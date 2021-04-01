Son dakika haberleri... Almanya'da perakende satışlar, şubatta yıllık yüzde 7,7 düştü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Almanya'da perakende satışlar, şubatta yıllık yüzde 7,7 düştü

01.04.2021 12:11
Son dakika haberleri... Almanya'da perakende satışlar, şubatta yıllık yüzde 7,7 düştü, System.String[]

Son dakika haber: Almanya'da reel perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin sıkı tutulduğu şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 7,7 geriledi.

Almanya'da reel perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin sıkı tutulduğu şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 7,7 geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin şubat ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 artış gösterdi. Satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,7 düşüş kaydetti.

Perakende satışlardaki aylık artışın, Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında kısıtlamaların sıkılaştırılarak devam ettirilmesi nedeniyle yüzde 2 olan beklentilerin altında olması dikkati çekti.

Destatis, şubatta gıda, içecek ve tütün ürünlerine talebin yüksek olduğunu belirtirken, bu ürünlerde perakende satışlar Şubat 2020'ye göre reel olarak yüzde 1,6 arttı. Salgında açık kalmalarına izin verilen süpermarketlerin satışları ise söz konusu dönemde yüzde 1,6 düşüş kaydetti.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde aralıkta reel olarak yıllık bazda yüzde 34,1 artarken, mobilya, beyaz eşya ve inşaat malzemeleri perakende satışları yüzde 34,1 geriledi.

Gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) reel satışlarında ise yüzde 73,7 düşüş görüldü.

Öte yandan, Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), mağazaların yakında tam olarak açılmaması ve devletin mali yardımının daha çabuk ulaşmaması durumunda perakendecilerin iflas açıklamasından endişe duyulduğunu açıkladı.

Uzmanlar, ülkede Kovid-19 salgınında 3. dalga yaşanması nedeniyle kısıtlamalarda önemli ölçüde hafiflemenin, kısa süre içinde olası görünmediğini belirtiyor.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Almanya'da perakende satışlar, şubatta yıllık yüzde 7,7 düştü - Son Dakika


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