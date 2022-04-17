Son dakika haberleri... Almanya'da polis şiddetine maruz kalan 13 yaşındaki çocuğun ailesi davacı olacak - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Almanya'da polis şiddetine maruz kalan 13 yaşındaki çocuğun ailesi davacı olacak

17.04.2022 15:35

Son dakika haberlerine göre Almanya'nın Duisburg kentinde 13 yaşındaki Emirhan'a seçim afişini yırttığı gerekçesiyle polisin sert müdahalesine tepki gösteren 45 yaşındaki baba Ersen Altıntaş, polislerden davacı olacağını belirtti.

Almanya'nın Duisburg kentinde 13 yaşındaki Emirhan'a seçim afişini yırttığı gerekçesiyle polisin sert müdahalesine tepki gösteren 45 yaşındaki baba Ersen Altıntaş, polislerden davacı olacağını belirtti.

Duisburg'da makinist olarak çalışan baba Altıntaş, AA muhabirine, 13 yaşındaki bir çocuğa hangi gerekçeyle olursa olsun böyle bir müdahalenin hoş görülemeyeceğini, olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

12 Nisan'da meydana gelen olayı anlatan 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş, olay günü arkadaşlarıyla dışarı çıktıklarını, bir kilisenin önünde arkadaşıyla şakalaşırken dengesini kaybedip yere düştüğünü, düşerken de tutunmak için uzandığı seçim afişiyle yere kapandığını anlattı.

Emirhan Altıntaş, "Olayı gören bir kadın, polis çağırdı. Arkadaşlarımla parkın içine gidip oturduk. Oraya bir kadın bir de erkek polis geldi. Beni tutup üzerimi aradılar, telefonumu ve çantamı aldılar. Korktuğum için arkaya gittim, erkek polis tutup beni yere attı ve dizleriyle boğazıma bastırdı, o an nefes alamıyordum ve her yer karardı. Kollarıma ve bacağıma bastırıp beni yerlerde sürüklediler." dedi.

Polislerin üzerine çullanmasıyla canının çok yandığını belirten Emirhan Altıntaş, olayın üzerinden zaman geçmesine rağmen polis gördüğünde hala çok korktuğunu ifade etti.

"Bu işin peşini bırakmayacağız"

Baba Ersen Altıntaş, olaydan sonra hem Türk yetkililerin hem de Türk basınının kendileriyle temasa geçip yanlarında olduklarını bildirdiklerini ancak Alman yetkililer ile basının olayı görmezden geldiğini söyledi.

Altıntaş, "Biz ne olursa olsun sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız, davayı da kesinlikle açıyoruz. Şu an şahitler toparlanıyor ve hazırlık yapıyoruz." dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatildeyken Nisan 2007'de 13 yaşında olan İngiliz uyruklu C.M'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Marco olayını hatırlatan baba Altıntaş, "Almanlar Türkiye'den getirdikleri bu çocuğu başbakan gibi karşıladılar. Orada bu olaya ses çıkarıyorsunuz da 13 yaşındaki bir çocuğa yapılan bu muameleye neden ses çıkarmıyorsunuz? Anne ya da babayı arayıp halimizi hatırımızı da mı soramıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

WAZ gazetesinde yayımlanan bir habere tepki gösteren baba Altıntaş, "Kimse olayı görmedi, WAZ gazetesi yazdı. O da '13 yaşındaki çocuk polisi tekmeledi' şeklinde taraflı haber yaptı. Buna ağlayalım mı gülelim mi bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri... Almanya'da polis şiddetine maruz kalan 13 yaşındaki çocuğun ailesi davacı olacak
Son dakika haberleri... Almanya'da polis şiddetine maruz kalan 13 yaşındaki çocuğun ailesi davacı olacak
Son dakika haberleri... Almanya'da polis şiddetine maruz kalan 13 yaşındaki çocuğun ailesi davacı olacak

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Duisburg, Almanya, Polis, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Almanya'da polis şiddetine maruz kalan 13 yaşındaki çocuğun ailesi davacı olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Almanya'da polis şiddetine maruz kalan 13 yaşındaki çocuğun ailesi davacı olacak - Son Dakika
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