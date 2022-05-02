Son dakika haberleri | Almanya'da polisin gözaltına alırken darbettiği kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Almanya'da polisin gözaltına alırken darbettiği kişi yaşamını yitirdi

02.05.2022 21:42
Son dakika haberleri | Almanya'da polisin gözaltına alırken darbettiği kişi yaşamını yitirdi

Son dakika gündem haberine göre Almanya'nın Mannheim kentinde gözaltına alınırken polislerce darbedilen bir kişi yaşamını yitirdi.

Almanya'nın Mannheim kentinde gözaltına alınırken polislerce darbedilen bir kişi yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Markplatz Meydanı'nda iki polis, direnen 47 yaşındaki adamı onlarca kişinin gözü önünde yumrukladı.

Görgü tanıkları, polislerin sert müdahalesi sonucu fenalaşan adamın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede gerçekleşen olayda yaşamını yitiren kişinin Türk olmadığı öğrenildi.

Polisten yapılan açıklamada ise 47 yaşındaki bir adamın, gözaltına alınmaya çalışırken bilinmeyen bir sebeple fenalaştığı ve kaldırıldığı acil serviste kurtarılamadığı belirtildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten düştü! İki polis hastaneye kaldırıldı Zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten düştü! İki polis hastaneye kaldırıldı Antalya'da bir kadına şiddet uygulayan kişiye çevredekiler müdahale etti Antalya'da bir kadına şiddet uygulayan kişiye çevredekiler müdahale etti

Mannheim, Almanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Almanya'da polisin gözaltına alırken darbettiği kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:12 Optimar Araştırma yayınladı! İşte son anketten çıkan sürpriz sonuçlar!
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:40 Ece Seçkin dayanamadı isyan etti: Dekolte tartışmalarından midem bulandı
20:38 Zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten düştü! İki polis hastaneye kaldırıldı
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
20:11 Bayram planı yapanlara sağanak engeli! Meteoroloji gün verip uyardı
20:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası bayramlaşma trafiği: İsrail de kutladı
19:58 UEFA'dan Rusya'ya yaptırımı uzatma kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 21:48:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Almanya'da polisin gözaltına alırken darbettiği kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement