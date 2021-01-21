Son dakika haberleri | Almanya'da son 24 saatte korona virüsten bin 13 ölüm - Son Dakika

Son dakika haberleri | Almanya'da son 24 saatte korona virüsten bin 13 ölüm

21.01.2021 09:57
Son dakika haberleri | Almanya'da son 24 saatte korona virüsten bin 13 ölüm, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte bin 13 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 49 bin 783'e yükseldi.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte bin 13 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 49 bin 783'e yükseldi. Freudenstadt kentinde korona virüse iki kez yakalanan 73 yaşındaki kişinin, aşının ikinci dozunun yapılmasına rağmen çoklu organ yetmezliği ile sepsis nedeniyle öldüğü duyuruldu.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço artıyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 20 bin 398 korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 88 bin 400'e ulaştığı bildirildi. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte bin 13 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 49 bin 783'e yükseldiği ifade edildi. Salgının başlangıcından bu yana toplam 1 milyon 762 bin 200 kişinin iyileştiği, aktif vaka sayısının ise 276 bin 417 olduğu belirtildi. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.87 olarak açıklandı.

YOĞUN BAKIM SERVİSİ YÜZDE 83.72 ORANINDA DOLU

Salgın nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 906, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı 2 bin 832 olduğu, yoğun bakım servislerinin yüzde 83.72 oranında dolu olduğu aktarıldı. Ülkede 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline dönük başlayan aşı kampanyasında ve 27 Aralık'tan bu yana 1 milyon 297 bin 430 kişiye aşı yapıldığı, 24 bin 741 kişinin ise aşının ikinci dozunu aldığı ifade edildi.

ALMANLARIN YÜZDE 67'Sİ AŞI OLMAK İSTİYOR

Araştırma şirketi YouGov tarafından yapılan ankette, Almanların yüzde 67'sinin aşı olmak istediği belirlendi. Ankete katılanların yüzde 40'lık bölümü hemen aşı olmak istediklerini, yüzde 27'si ise aşı yaptırmayı istediğini, ancak önce başkalarının aşı olmasını istediği belirtildi. Aşı yaptırmak istemeyenlerin oranı ise yüzde 20 olurken, kararsızların oranı yüzde 13 olarak açıklandı.

AŞININ İKİNCİ DOZUNU YAPTIRDIKTAN SONRA ÖLDÜ

Almanya'da Baden Württemberg eyaletine bağlı Freudenstadt kentinde 73 yaşındaki bir kişinin, korona virüs aşısının ikinci dozunu aldıktan sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Söz konusu kişinin ikinci dozu aldıktan sonra ölen ilk kişi olduğu belirtildi.

Eyalet sağlık ofisinde Sağlık Koruma ve Epidemiyoloji Departmanı Başkanı Stefan Brockmann, hayatını kaybeden 73 yaşındaki Almanın enfekte olmadan önce farklı hastalıkları olduğunu, bağışıklık sisteminin yeterli derecede güçlü olmaması nedeniyle Nisan 2020'de korona virüse yakalandığı ve iyileştiğini belirtti. Brockmann, Aralık ayında yine pozitif olan 73 yaşındaki kişinin, aşının ikinci dozunun yapılmasına rağmen çoklu organ yetmezliği ile sepsisten öldüğü duyuruldu.

(Mehmet Koca/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Almanya'da son 24 saatte korona virüsten bin 13 ölüm - Son Dakika


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