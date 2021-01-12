Son dakika haberleri... Almanya'da son 24 saatte koronadan 891 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 891 kişi hayatını kaybetti.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da korona salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 12 bin 802 korona virüs vakası tespit edilirken vaka sayısı 1 milyon 933 bin 826'ya yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 891 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 577'ye yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 570 bin kişi iyileşirken. Almanya'da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı ise 322 bin 249 olarak açıklandı.

Almanya'da 35 milyon 118 bin 592 kişiye test yapıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 280, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 3 bin 3 olarak açıklandı. Yoğun bakım servislerinin yüzde 82.45'inin dolu olduğu açıklandı.

Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasında 613 bin 347 kişiye aşı yapıldı.

(Mehmet Koca/İHA)