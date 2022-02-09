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Son dakika haberleri: Almanya'da Türk tır şoförü zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Almanya'da Türk tır şoförü zincirleme kazaya neden oldu

09.02.2022 16:41
Son dakika haberleri: Almanya'da Türk tır şoförü zincirleme kazaya neden oldu

Son dakika haberine göre Almanya'nın Bavyera eyaletinin Fürht kentinde Türk tır şoförünün neden olduğu kazada tam 31 araç birbirine girdi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Fürht kentinde Türk tır şoförünün neden olduğu kazada tam 31 araç birbirine girdi.

Fürht kentinde dün saat 22.00 sıralarında bir Türk tır şoförünün neden olduğu kazada 31 araç birbirine girdi. Tır şoförünün şehir merkezindeki kavşakta kırmızı ışıkta durmayarak kazaya neden olduğu, ardından da kaçmaya çalışırken yaklaşık 100 metre ilerde bulunan araçlara çarptığı öğrenildi.

Tır şoförünün alkollü olduğu iddia edilirken, araçlarda hasar oluştu. Bazı araçlar da çarpmanın etkisiyle yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tır şoförünün yakalanarak gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - NÜRNBERG

Son dakika haberleri: Almanya'da Türk tır şoförü zincirleme kazaya neden oldu
Son dakika haberleri: Almanya'da Türk tır şoförü zincirleme kazaya neden oldu
Son dakika haberleri: Almanya'da Türk tır şoförü zincirleme kazaya neden oldu
Son dakika haberleri: Almanya'da Türk tır şoförü zincirleme kazaya neden oldu

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Almanya, Bavyera, Tragger, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Almanya'da Türk tır şoförü zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika


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