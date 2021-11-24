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Son dakika haberleri! Almanya'da yeni hükümetin "koalisyon protokolü" açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Almanya'da yeni hükümetin "koalisyon protokolü" açıklandı

24.11.2021 19:08
Son dakika haberleri! Almanya'da yeni hükümetin "koalisyon protokolü" açıklandı

Son dakika haberleri... Almanya'da hükümet kurmak için müzakere yürüten Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) koalisyon protokolünün tamamlandığını açıkladı.

Almanya'da hükümet kurmak için müzakere yürüten Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) koalisyon protokolünün tamamlandığını açıkladı.

SPD Eş Genel Başkanları Walter Norbert-Borjans ve Saskia Esken, Yeşillerin Eş Başkanları Robert Habeck ve Annalena Baerbock, FDP Genel Başkanı Christian Lindner ile SPD'nin Başbakan adayı Maliye Bakanı Olaf Schoz koalisyon protokolünü tanıtmak için başkent Berlin'deki Westhafen Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Yeni hükümetin başbakanı olacak Scholz, yaptığı açıklamada, en önemli mesajın; "SPD, Yeşiller ve FDP arasında koalisyon hükümetinin kurulması için anlaşması" olduğunu söyledi.

Scholz, partilerin renklerinden dolayı (kırmızı-sarı-yeşil) bu hükümetin "trafik lambası koalisyonu" olarak isimlendirildiğine işaret ederek, "Trafik lambası kuruldu." ifadesini kullandı.

Koalisyon sözleşmesinin, gelecek 10 günde partinin kurullarına ve üyelere incelemeleri için sunulacağını aktaran Scholz, kendilerinin bunun onaylanması için çaba harcayacaklarını dile getirdi.

Scholz, müzakereleri yoğun, tutkuyla, güven içinde ve çözüm odaklı yürüttüklerini vurgulayarak, "Ülkeyi daha iyi hale getirme iradesiyle birleştik." dedi.

Ülkeyi ileriye götürmek istediklerinin altını çizen Scholz, bunun için gelecekte yatırımları artıracaklarını kaydetti.

Scholz, hangi bakanlığa hangi ismin getirileceğini protokolün parti kurumları tarafından kabul edildikten sonra açıklayacağı bilgisini paylaştı.

Aktif diş politika izlenecek

Yeşillerin Eş Başkanı Habeck de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve Polonya- Belarus sınırındaki göçmen krizine işaret ederek, "Hükümeti, bir kriz döneminde devralacağız. Dördüncü dalgayı kırmak ve korona krizini yönetilebilir kılmak için gereken her şeyi yapacağız." dedi.

Kriz döneminde devraldıkları ülkenin modernleştirilmesi için büyük çaba gerektiğine dikkati çeken Habeck, bunun başarılabilmesinin mümkün olduğunu koalisyon protokolüne yansıttıklarını kaydetti.

Yeşillerin diğer Eş Başkanı Annalena Baerbock da Avrupa'nın çevresindeki krizlerin arttığını belirterek, bu nedenle "trafik lambası" koalisyonunun aktif bir dış politikayı izleyeceğini söyledi.

"Scholz, güçlü bir şansölye olacak"

FDP Genel Başkanı Lindner de müzakerelerde çok yoğun tartışmaların yaşandığını aktardı.

SPD'nin ve Yeşillerin bu protokolü müzakere ettikleri için gurur duyabileceklerini aktaran Lindner, FDP'nin de sonuçtan memnun olduğunu kaydetti.

Olaf Scholz'un liderlik kişiliğine sahip olduğunu söyleyen Lindner, "Olaf Scholz, Almanya'nın güçlü bir şansölyesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

SPD Eş Genel Başkanı Norbert-Borjans da burada anlaşan partilerin birleşmek için değil koalisyon kurmak için bir araya geldiğini vurgulayarak, "Bu koalisyon protokolüyle ülkeye faydalı olacak bir şeyi başardık." dedi.

Bakanlıkların partilere dağılımı

Koalisyon protokolünde, SPD'ye Başbakanlığın yanı sıra İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İmar Bakanlığı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının yanı sıra Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Eyaletlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı verildi.

Dışişleri Bakanı Yeşiller alacak

Yeşiller de Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, Çevre, Tabiatı Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketici Koruma Bakanlığı, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığı ve Gıda ve Tarım Bakanlığının yanı sıra Kültürden Sorumlu Devlet Bakanlığını üstelenecek.

FPD de Maliye Bakanlığı, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ulaştırma ve Dijitalleşme Bakanlığını aldı.

Başbakanlık Dairesi Başkanı da SPD'li bir isim olacak. Başbakan Yardımcılığı da Yeşillere verildi.

Medyada, Başbakan Olaf Scholz'un başbakanlığında kurulacak hükümette Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığını, partinin diğer Eş Başkanı Annalena Baerbock'un Dışişleri Bakanlığını üstleneceği, FDP Genel Başkanı Christian Lindner'in ise Maliye Bakanlığı görevine geleceği aktarıldı.

Yeni hükümetin kurulması için yol haritası

Koalisyon protokolü; Yeşillerde üyelere, SPD ve FDP'de delegelerin onayına sunulacak.

SPD ve FDP'nin bunun için 4-5 Aralık'ta kurultaylar düzenlemesi planlanırken; Yeşillerdeki üyelere onay süreci yarın başlayacak.

Koalisyon protokolünün yanı sıra bakanlıklar için öngörülen isimlerin de üyelere sorulacağı sürecin 10 gün olması planlanıyor.

Partiler protokolü kabul ettikten sonra Olaf Scholz'un Federal Meclis tarafından seçilmesi gerekiyor.

Meclis'teki oylamanın 6 Aralık'ta başlayacak haftada gerçekleşmesi öngörülüyor.

Scholz, Mecliste başbakan seçildiği gün bakanlarla Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'den görev belgesini alacak. Daha sonra yeni kabinenin ilk oturumu yapılacak.

SPD, 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde yüzde 25,7 oyla birinci sırayı almıştı. Seçimlerin ardından SPD, Yeşiller ve FDP ile koalisyon görüşmelerine başlamıştı.

Koalisyon, Müzakere, Hükümet, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Almanya'da yeni hükümetin 'koalisyon protokolü' açıklandı - Son Dakika


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