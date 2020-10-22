Almanya?dan gelen koronavirüs aşısı gönüllülere yapıldı - Son Dakika

Almanya?dan gelen koronavirüs aşısı gönüllülere yapıldı

22.10.2020 12:45
Almanya?dan gelen koronavirüs aşısı gönüllülere yapıldı, System.String[]

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, Almanya'dan gelen koronavirüs aşısının denemelerine başlandı.

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, Almanya'dan gelen koronavirüs aşısının denemelerine başlandı. 1'i sağlık görevlisi olmak üzere 3 gönüllü üzerinde başlanan testlerde, 70 kişiye aşı yapılması planlanıyor.Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, Almanya'da üretilen ve dünya genelinde 44 bin gönüllü üzerinde test edilecek olan aşının, deneme çalışmalarına başlandı. 1'i sağlık çalışanı olmak üzere 3 gönüllü üzerinde başlanan testlerde, 70 kişiye aşı yapılması planlanıyor. Türkiye'de 9 farklı merkezde yapılacak testlerde, 18 ve 89 yaş arasındaki kişiler arasından seçilen gönüllülerin, yapılan ilk aşının ardından düzenli olarak sağlık kontrolü yapılacak ve olumsuz bir durumla karşılanmaması halinde 21 gün sonra ikinci doz yapılacak.Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Sıla Akan, "Bu çalışma aşının faz 3 çalışması. Bizim ülkemizde de 9 merkezde aynı anda deneniyor ve her merkez 70 kadar gönüllü olacak. Gönüllüler 18-89 yaş arasındaki kişilerden seçiliyor. Herhangi bir kronik hastalığı olması da önemli değil. Gönüllülere 21 gün sonra ikinci bir doz daha aşı yapılacak ve düzenli olarak taramalarını yaparak yan etkisi ve enfektevitesini göreceğiz. Genel olarak bütün dünyada 44 bin kişi üzerinde denenecek" dedi.'BU AŞIDA DA BİR YAN ETKİ OLACAĞINI SANMIYORUM'Kocaeli Üniversitesi'nde daha önce Çin'den gelen bir aşının testlerinin devam ettiğini ve orada bir yan etki görülmediğini ifade eden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, "Ülkemizdeki aşı çalışmaları şu anda devam ediyor. Bir önceki aşımız Çin'den gelen aşıydı, sağlık çalışanları üzerinde yapılıyor. Şu anda Almanya'da, başında da Türk bir hocamızın olduğu aşı grubunun aşısını yapacağız. Ülkemizdeki aşı çalışmalarının da iki hafta içerisinde yürürlüğe gireceğini biliyoruz. Tabi bu çalışmaların faz dönemleri var, şu anda faz 3 çalışmasını yapıyoruz. Bu denemelerin ardından da önümüzü biraz daha görmeye başlayacağız. Yapılan aşıya karşı oluşan vücuttaki koruyucu antikorların ne düzeyde olduğu, ne kadar düzeyde koruyucu olacağını bilmiyoruz. Bir sonraki aşamada toplumsal bağışıklık açısından da önemli. Daha önceki Çin aşısında şu ana kadar herhangi bir yan etki görülmedi. Bunda da bir yan etki olacağını sanmıyorum" diye konuştu.'DÜZENLİ SAĞLIK TARAMALARI YAPILACAK'Aşı yapılan gönüllülerin sağlık çalışanlarının yanı sıra diğer gönüllüler üzerinde de yapıldığını belirten Sadettin Hülagü, şöyle konuştu"Çift kör tekniği ile yapıyoruz aşıyı. Şu anda biz sağlık çalışanları dahi, aşıyı uygulayanlar da gönüllü olanlar da aşı mı yoksa plasebo mu olduğunu bilmiyor. Aşı yapıldıktan sonra bilimsel ölçümleri yapılacak. 3 hafta sonra antikor seviyelerine bakarak etkin mi yoksa değil mi onu kontrol edeceğiz. Daha sonra gönüllüye plasebo verilmiş olsa da onlara yeniden aşı verilecek ve onlar aşısız bırakılmayacak. Hem dışarıdan ithal açısından sıkıntı olacağını sanmıyorum hem de kendi ülkemizdeki aşı dozlarına da yeterli dozda zaten çalışma yapılıyor. Öncelikle sağlık çalışanları ve yüksek risk taşıyanlardan başlamak üzere tüm toplumda aşı çalışmaları devam edecek gibi görünüyor."'YAKINLARIMIN HEPSİ AŞI YAPTIRMA DEDİ'

Çalışmalara katkı vermek istediği ve bu tarihi ana tanıklık etmek için gönüllü olduğunu ifade eden kamu çalışanı Hakan Kutlu, "Marttan beri, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın gördüğü en büyük felaketi yaşıyoruz. Eskisi gibi annemizin elini öpmenin, maskesiz dolaşmanın anahtarı o küçük tüplerin birisinin içinde saklı. Ben buna inanıyorum. Gönüllü olarak bu işe katkı sağlamak istedim. Umarım güzel sonuçlanır. Bu çalışmanın Türkiye'de yapıldığını duyar duymaz 'ben bu işin içerisinde olmalıyım' diye düşünerek, bu ana tanıklık etmek istedim. Yakınlarımın hepsi 'gönüllü olma' dedi. Onların da fikri sonradan değişti. Gelişmeleri görünce onlar da destek verdi. İçimde hiçbir korku yok" dedi.


Almanya?dan gelen koronavirüs aşısı gönüllülere yapıldı
Almanya?dan gelen koronavirüs aşısı gönüllülere yapıldı
Almanya?dan gelen koronavirüs aşısı gönüllülere yapıldı
Almanya?dan gelen koronavirüs aşısı gönüllülere yapıldı
Almanya?dan gelen koronavirüs aşısı gönüllülere yapıldı

Kocaeli Üniversitesi, araştırma, Türkiye, Almanya, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Almanya?dan gelen koronavirüs aşısı gönüllülere yapıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bir futbolcusunda koronavirüs çıkan Werder Bremen, tüm takımı karantinaya aldı TFF, iki hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı Şekli ve fiyatı ile herkesi şaşırtan ejder meyvesi bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi "Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı
Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyon! İlçe eş başkanları gözaltına alındı Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyon! İlçe eş başkanları gözaltına alındı         
13:22
Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş         
12:53
"Karabağ sorunu diplomatik yollarla çözülmez" diyen Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı müzakere yaparak ateşkes istiyor         
12:11
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Bakan Selçuk, Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil         
11:12
Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler         
11:03
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı         
10:03
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 13:37:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya?dan gelen koronavirüs aşısı gönüllülere yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei