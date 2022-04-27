Son dakika haberleri: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'ya ağır silahların sağlanmasını savundu Açıklaması - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'ya ağır silah sağlanmasını savunarak, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Baerbock, Federal Meclis'te milletvekillerinin sorularına yanıt verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın sadece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından durdurulabileceğini vurgulayan Baerbock, Almanya'nın bu dönemde müttefiklerle kararlı ve pragmatik bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Baerbock, böylelikle acıyı azaltma ve Ukrayna'nın kendisini savunabilmesine katkı sağlanabileceğini kaydetti.

Bunun için Ukrayna'ya yardımları artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Baerbock, bunun dışında Ukrayna'ya özellikle insani yardım gerçekleştirdiklerini ve ülkeyi silahlarla desteklediklerini bildirdi.

Baerbock, Ukrayna'ya silah sağlama konusunda ortaklarla eşgüdümlü hareket etme ve ortak adımlar atmanın önemli olduğunu ifade ederek, "Tek bir ülke tedarik edilmesi gereken her şeye sahip değil. Biz sadece birlikte bir şeyler başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda ittifak topraklarının güvene alınması gerektiğini dile getiren Baerbock, Baltık ülkelerinin desteklenmesini istedi.

Bu savaşın dünyayı ilgilendirdiğine dikkati çeken Baerbock, "Bu acımasız savaşın yanında, iklim krizinin ortasında gıda krizi, bir gıda mücadelesi olacak. Bunu birlikte ele almalıyız." ifadelerini kullandı.

Baerbock, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bir röportajda, Ukrayna'ya ağır silah verilmesinin nükleer savaşa neden olabileceğini söylediğinin hatırlatılması üzerine, "Ne olabileceğini bilmiyoruz. Dünyada Putin dışında kimse, bu adım atılırsa ertesi gün şunun olacağını yüzde yüz söyleyemez. Bundan dolayı hiçbir şeyi dışlayamayız. Riskleri açıkça ifade etme ve diğer taraftan panik yaratmama sorumluluğumuz var." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesine göre, Ukrayna'nın kendini savunma hakkı olduğu için bu ülkeyi desteklediklerini vurgulayan Baerbock, "Dayanışma içinde Ukrayna'nın yanındayız." dedi.

Bundan dolayı Ukrayna'nın desteklenmesinin savaşa dahil olma anlamına gelmediğini ifade eden Baerbock, Ukrayna'ya, Gepard tipi tankların sağlanmasının da doğru bir karar olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Başbakan Scholz'un sözleriyle panik oluşturup oluşturmadığına ilişkin soruya da "Hayır." yanıtını verdi.

Putin'in "hibrit savaşı" yaptığını söyleyen Baerbock, bununla diğer ülkelerde güvensizlik oluşturmanın ve ülkeleri bölmenin amaçlandığını ifade etti.

Baerbock, Alman hükümetinin Afrika stratejinin ne olduğuna ilişkin bir soruya da Afrika stratejisini yeniden düzenleyeceklerini söyledi.

Sahel bölgesinin gıda ve iklim sorunuyla karşı karşıya olduğuna işaret eden Baerbock, BM'nin Gıda Programı'na katkının artırılması gerektiğini, aksi takdirde buradaki kıtlığın önlenemeyeceğini kaydetti.