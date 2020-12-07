Son dakika haberleri... Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Prensip olarak AB'nin Türkiye... - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Prensip olarak AB'nin Türkiye ile diyaloğu sürdürmek zorunda olduğunu düşünüyoruz." dedi.