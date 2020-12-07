Son dakika haberleri... Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Prensip olarak AB'nin Türkiye... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Prensip olarak AB'nin Türkiye...
07.12.2020 18:17
Gelen son dakika haberlerine göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Prensip olarak AB'nin Türkiye ile diyaloğu sürdürmek zorunda olduğunu düşünüyoruz.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Prensip olarak AB'nin Türkiye ile diyaloğu sürdürmek zorunda olduğunu düşünüyoruz." dedi.
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