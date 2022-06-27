Son dakika haberleri | Almanya: Fas-İspanya sınırında düzensiz göçmenlerin ölümü "şoke edici" - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Almanya: Fas-İspanya sınırında düzensiz göçmenlerin ölümü "şoke edici"

27.06.2022 16:12
Son dakika haberleri | Almanya: Fas-İspanya sınırında düzensiz göçmenlerin ölümü "şoke edici"

Son dakika haberler... Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, çok sayıda düzensiz göçmenin Fas'tan Kuzey Afrika'da İspanya toprağı Melilla kentine geçmeye çalışırken hayatını kaybetmesini "şoke edici" olarak niteledi.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, çok sayıda düzensiz göçmenin Fas'tan Kuzey Afrika'da İspanya toprağı Melilla kentine geçmeye çalışırken hayatını kaybetmesini "şoke edici" olarak niteledi.

Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında bir soru üzerine, Fas'tan Melilla kentine geçerken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Bu insanların ölümünden derin üzüntü duyduklarını belirten Büchner, "Sınırı geçmeye çalışırken çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi şoke edici. 300'den fazla yaralı olduğu söyleniyor." ifadesini kullandı.

Büchner, İspanya'nın yaşananları aydınlatılacağını açıkladığına işaret ederek bunun önemli olduğunu, Alman hükümetinin de bunu memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Toplantıya katılan Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maximilian Kall da İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in söz konusu bölgede yaşananlardan dolayı sarsıldığını belirterek "Bu bizi çok etkiledi. Biz, ilgili kurulların, Avrupa Birliği (AB) kurullarının da bunu aydınlatılmasını bekliyoruz." dedi.

Melilla'da yaşananlar

Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükümeti 18 göçmenin öldüğü, aralarında Fas polisinin de olduğu 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Düzensiz göçmenlerden 133'ü Melilla'ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.

Fas İnsan Hakları Derneği, Fas hükümetinin verdiği resmi sayının aksine, 2'si Fas polisi, gerisi göçmen olmak üzere toplam 27 kişinin öldüğünü ileri sürmüş, İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras ise bu olayda 37 göçmenin öldüğünü iddia etmişti.

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Kaynak: AA

Kuzey Afrika, Almanya, İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Almanya: Fas-İspanya sınırında düzensiz göçmenlerin ölümü 'şoke edici' - Son Dakika

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