Son dakika haberleri... Almanya, Müslümanların fişlendiği "dijital harita"yı Avusturya'nın iç meselesi olarak görüyor - Son Dakika

Alman hükümeti, Avusturya'da Müslümanlara ait 600 cami, dernek, eğitim merkezi gibi çeşitli kurumları fişlemek için hazırlandığı iddia edilen "İslam Haritası" adı verilen uygulamayı bu ülkenin iç meselesi olarak değerlendirdi.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Berlin'de yaptığı açıklamada, Avusturya'da dijital haritaya ilişkin planlamaları, basında çıkan haberlerden bildiklerini belirtti.

Alter, "Bunu Avusturya'nın meselesi olarak görüyoruz." dedi.

Almanya'da benzer planlamalarının şimdilik bulunmadığını belirten Alter, "Almanya'daki Müslümanlar ve onların temsilcileriyle iyi ve sürekli iletişim halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Avusturya hükümeti ırkçılığı körüklüyor"

Sol Partinin Federal Meclis Grubu Dini Politikalar Sözcüsü Christine Buchholz ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, haritanın çok kötü sonuçları olacağını ve hemen geri çekilmesi gerektiğini belirterek "Avusturya hükümeti bununla Müslümanlara karşı ön yargıyı ve ırkçılığı körüklüyor ve onları düşman aktörler olarak gösteriyor." ifadesini kullandı.

Buchholz, Müslümanların zan altında bırakıldığını ve haritanın yayınlanmasından bu yana Müslümanlara yönelik saldırıların arttığını belirterek "Avusturya'da, bir harita yerine Müslümanların ve camilerin korunması için önlemlere ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Fişleme yapılıyor iddiası

???????İktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi, Müslümanlara ait cami ve eğitim merkezi gibi çeşitli kuruluşların, hangi çatı derneğine bağlı olduğu; dünya görüşleri, yöneticileri, adresleri gibi detaylı bilgilerin yer aldığı "İslam Haritası" adı verilen bir dijital haritayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ednan Aslan'ın kurduğu ekibe yaptırılan çalışmaya tepki gösteren çeşitli kesimler, dijital haritanın Müslümanları potansiyel suçlu gösterdiğini, bir tür fişlemeyi andırdığını ve yolsuzluk soruşturmalarından bunalan hükümetin bir kez daha çıkış yolu olarak Müslümanlar üzerinden toplumu manipüle etmeye çalıştığını kaydetmişti.