Son dakika haberleri: Almanya'nın 2021 büyüme tahmini yüzde 3,1'e düşürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Almanya'nın 2021 büyüme tahmini yüzde 3,1'e düşürüldü

17.03.2021 15:45
Son dakika haberleri: Almanya'nın 2021 büyüme tahmini yüzde 3,1'e düşürüldü, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üçüncü dalga ihtimalinden dolayı bu yıl için yüzde 3,7'den 3,1'e revize ederken, 2022 için de yüzde 4 olarak belirledi.

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üçüncü dalga ihtimalinden dolayı bu yıl için yüzde 3,7'den 3,1'e revize ederken, 2022 için de yüzde 4 olarak belirledi.

Ekonomi profesöründen oluşan SVR, Almanya ekonomisine ilişkin geçen yıl kasım ayında paylaştığı, 2021-2022'yi kapsayan büyüme tahminlerinde ilkbahar döneminde güncelleme yaptı.

Ekonomi için en büyük riskin Kovid-19 salgını olduğunu belirten kurul, "Ekonomide ne kadar hızlı normale dönüleceği, temelde aşılamanın ilerlemesine bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

SVR, Alman ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yüzde 2 küçülmesini beklerken, toparlanmanın aşılama ile ikinci çeyrekte yeniden başlayacağını öngörüyor.

Kurul, 2021 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7'den 3'1'e düşürürken, 2022 büyüme beklentisini yüzde 4 olarak belirledi.

SVR, ülkede bu yıl ortalama enflasyonun ise yüzde 2,1 olacağını tahmin ediyor

"İkinci dalgaya rağmen ilkbaharda ekonomi "zor" bir durumda değil"

Ekonomi Bilirkişi Kurulu Üyesi Volker Wieland, konuya ilişkin değerlendirmesinde Kovid-19'da ikinci dalgaya rağmen ilkbaharda ekonominin "zor" bir durumda olmadığını belirterek, "Özellikle başta Çin olmak üzere Asya ve ABD'de artan ekonomik faaliyetle birlikte küresel ticaret önemli ölçüde arttı." yorumunu yaptı.

Wieland, Kovid-19'da üçüncü dalganın "derin" olması halinde ekonomik toparlanmayı geciktirebileceğini vurgulayarak, "Ancak, Almanya'da sadece sanayide geniş kapsamlı kısıtlamalar veya kapanmalar olursa, ekonomik üretimde önemli bir düşüş olur." değerlendirmesinde bulundu.

SVR üyesi Wieland, Kovid-19 aşılarının uygulanmasını hızlandırarak, testleri artırarak ve teknoloji merkezli enfeksiyon takibini geliştirerek ekonomik faaliyetlerde kapsamlı kısıtlamalardan kaçınılacağına işaret etti.

Almanya'da ekonomi, Kovid-19 salgınının sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır devam eden büyüme trendine son vermişti.

Bununla birlikte, Alman ekonomisi sanayinin güçlü olmasından dolayı Kovid-19 salgınından Avro Bölgesi'ndeki diğer ülkelere göre daha az etkilenmişti.

Almanya, Ekonomi, Kasım, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Almanya'nın 2021 büyüme tahmini yüzde 3,1'e düşürüldü - Son Dakika


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