Son dakika haberleri! Almanya'nın Hamburg kentinde polis gösteri yapan çevrecilere biber gazı kullandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Almanya'nın Hamburg kentinde polis gösteri yapan çevrecilere biber gazı kullandı

13.08.2022 21:28
Son dakika haberleri! Almanya'nın Hamburg kentinde polis gösteri yapan çevrecilere biber gazı kullandı

Son dakika habere göre Almanya'nın Hamburg kentinde polisin gösteri yapan çevrecilere karşı biber gazı ile müdahale ettiği bildirildi.

Almanya'nın Hamburg kentinde polisin gösteri yapan çevrecilere karşı biber gazı ile müdahale ettiği bildirildi.

Çevrecilerin Hamburg'un çeşitli bölgelerinde gösteri yaptığı ve Hamburg Limanı'na giden yolları kapattığı belirtildi.

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, kentte bir yürüyüş gerçekleştiren göstericilerin daha sonra toplu taşıma araçlarıyla başka bölgelerde gösteriler yapmak için dağıldığı belirtildi.

Açıklamada, birkaç göstericinin Köhlbrand Köprüsü'nü, yaklaşık 150 kişinin de Hamburg Limanı'na trenlerle yükün taşındığı rayları ve Kattwyk Köprüsü'nü kapattığı belirtilerek, bazı göstericilerin kendilerini raylara ve sokaklara yapışkanla yapıştırdığı bilgisi paylaşıldı.

Kattwyk Köprüsü'nü kapatan göstericilerin polise karşı biber gazı kullandığı ve 15 polisin yaralandığı aktarılan açıklamada, polisin bunun üzerine gösteriye son verdiği ifade edildi.

Açıklamada, polisin, olay yerinden ayrılmamaları nedeniyle göstericilere biber gazı kullandığı ve TOMA'larla müdahale ettiği kaydedildi.

Gösteriyi düzenleyen "Ende Gelaende" adlı çevreci grubun Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Hamburg Limanı'nın "yeni kolonyalist bir ekonominin merkezi" olduğu, bunun için demir yolu erişimini engelledikleri ifade edildi.

Çevrecilerin polise karşı biber gazı kullandığı iddialarının reddedildiği paylaşımda, Hamburg polisinin yalanlar yaydığı belirtildi. Paylaşımda, polisin biber gazı kullandığına ilişkin bir video görüntüsüne yer verildi.

Çevre örgütünden yapılan açıklamada da büyük petrol ve gaz şirketlerinin enerji krizinden yarar sağladıklarına işaret edilerek, artan fiyatlardan dolayı çok sayıda insan yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalırken, petrol ve gaz endüstrisinin milyarlarca kar elde ettiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Almanya'nın Hamburg kentinde polis gösteri yapan çevrecilere biber gazı kullandı - Son Dakika

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