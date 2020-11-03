Son dakika haberleri... Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Sağlık personelinin kapasitelerinin sınırına geldiği uyarılarını dikkate alıyorum - Son Dakika

Son dakika haberleri... Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Sağlık personelinin kapasitelerinin sınırına geldiği uyarılarını dikkate alıyorum

03.11.2020 18:59
Son dakika haberleri... Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Sağlık personelinin kapasitelerinin sınırına geldiği uyarılarını dikkate alıyorum, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla doktorlar ve sağlık personelinin kapasitelerinin sınırına geldiği uyarılarını dikkate aldığını söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla doktorlar ve sağlık personelinin kapasitelerinin sınırına geldiği uyarılarını dikkate aldığını söyledi.

Spahn, Berlin'de Federal Basın Evi'nde düzenlediği basın toplantısında, 8 aydır salgınla mücadele edildiğini belirterek, bu büyük mücadelenin toplumun tüm kesimleriyle birlikte sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Almanya sağlık sisteminin şimdiye kadar hiçbir dönemde kapasitesinin sınırına gelmediğini savunan Spahn, "Ancak hiçbir şeyi olduğundan güzel gösteremeyiz. Durum çok ciddi. Virüs bulaşanların sayısı çok artıyor. Solunum cihazına bağlananların sayısı da çok artıyor. Sağlık personelinin ve doktorların kapasitelerinin sınırına geldiği yönündeki uyarıları dikkate alıyorum. Hastanelere elimizden geldiği her yerde destek vereceğiz." dedi.

Spahn, kasım ayının çok daha zor geçeceği uyarısında bulunarak, herkesin alınan tedbirlere uymasını istedi.

Toplantıya katılan Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkan Yardımcısı Lars Schaade de tedbirlere uyulduğunda virüsün kontrolsüz yayılmasının engellenebileceğini söyledi.

Son haftalarda yeni vaka sayısının arttığına işaret eden Schaade, "Ekim başında günlük vakası sayısı 1000 ila 4 bin arasındaydı. Ekim sonunda bu sayı ortalama 15 bine ulaştı. Son 10 günde ise yeni vaka sayısı iki kat arttı. Böyle devam ederse Noel döneminde günlük vaka sayısı 400 bini bulur." uyarısında bulundu.

Schaade, 2 bin 243 kişinin yoğun bakımda olduğuna dikkati çekerek, "Sağlık sisteminin kapasitesi sınırsız değil." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Akredite Laboratuvarlar Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, laboratuvarlardaki durumun dramatik olduğu belirtildi.

Laboratuvarların çalışma kapasitesinin ilk kez yüzde 100'e ulaştığı ve bazı bölgelerdeki laboratuvarlarda kapasitenin üzerinde çalışma yapıldığı bildirilen açıklamada, bunun kabul edilebilir olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, personel ve cihazların korunması için laboratuvarlarda önlem alınması istendi, Sağlık Bakanlığının yeni bir test stratejisi geliştirmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, geçen hafta 1 milyon 441 bin 156 PCR testi yapıldığı bilgisi verildi.

Almanya, Berlin, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Sağlık personelinin kapasitelerinin sınırına geldiği uyarılarını dikkate alıyorum - Son Dakika


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