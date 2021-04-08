Son dakika haberleri! Almanya Sağlık Bakanı Spahn, "Sputnik V" aşısı için Rusya ile görüşeceğini söyledi - Son Dakika

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Rusya ile "Sputnik V" aşısının tedarik edilmesi konusunda görüşmeler yapacağını belirtti.

Spahn, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin bünyesindeki WDR5 radyosunun "Morgenecho" programında yaptığı açıklamada, "Sputnik V" aşısının tedariki için öncelikli konunun Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylanması olduğunu ifade etti.

Bunun için Rusya'nın veriler sağlaması gerektiğini söyleyen Spahn, veriler gelmediği sürece aşının onay almayacağını kaydetti.

Spahn, AB Komisyonunun dün, "Sputnik V" konusunda diğer üreticilerle olduğu gibi sözleşmeler yapmayacağını açıkladığına işaret ederek "Bunun üzerine AB sağlık bakanları toplantısında, Almanya olarak Rusya ile de her şeyden önce (aşının) hangi miktarların ne zaman gelebileceğine ilişkin ikili görüşmeler yapacağımızı söyledim." dedi.

Bu noktada Rusya'dan, aşının onaylanmasının ardından Almanya'ya ne zaman ve ne kadar miktarda aşı ulaşabileceğine ilişkin somut açıklama beklediklerini belirten Spahn, "Şu anki durumda gerçekten bir fark oluşturması için teslimatın önümüzdeki iki ila dört veya beş ay içinde gerçekleşmesi gerekir. Aksi takdirde öyle ya da böyle yeterli aşıya sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, "Sputnik V" aşısının onay alması durumunda eyalet olarak 2,5 milyon doz aşı alımı için ön sözleşme imzalayacağını açıklamıştı.