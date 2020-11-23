Son dakika haberleri: Almanya Savunma Bakanlığı, arama yapılan Türk gemisinde yasak malzeme bulunmadığını açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Almanya Savunma Bakanlığı, arama yapılan Türk gemisinde yasak malzeme bulunmadığını açıkladı

23.11.2020 22:29
Son dakika haberleri: Almanya Savunma Bakanlığı, arama yapılan Türk gemisinde yasak malzeme bulunmadığını açıkladı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Thiels, Akdeniz'de Türk gemisine dün yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin geminin yükünde yasak olan herhangi bir malzeme bulunmadığını açıkladı.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Thiels, Akdeniz'de Türk gemisine dün yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin geminin yükünde yasak olan herhangi bir malzeme bulunmadığını açıkladı.

Sözcü Thiels, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, dün Bingazi'ye 200 kilometre mesafede İrini operasyonu kapsamında görev yapan "Hamburg" firkateyninin Türk bandralı "Rosaline A" adlı yük gemisinde yaptığı aramaya ilişkin bilgi verdi.

Geminin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenildiğini ifade eden Thiels, arama görevinin Roma'daki İrini Operasyon Merkezi'nden verildiğini kaydetti.

Bu gibi durumlardaki süreci anlatan Thiels, "Firkateyn burada uygulayıcı unsurdur. Firkateynde hangi geminin aranacağı yönünde karar verilmiyor. Operasyon yönetimi, koşulları inceliyor ve ardından 'Bu gemi şimdi incelenmelidir.' diyor." ifadesini kullandı.

Thiels, şüphe durumunda gemide daha fazla inceleme yapılabildiğini, arama yapılması için geminin bandıralı olduğu ülkenin de onayının gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 4 saat içinde aramaya itiraz edilmemesi durumunda bunun aramaya onay verildiği anlamına geldiğini ifade eden Thiels, "Bildiğimiz kadarıyla dün de böyle oldu. Ayrıntılar konusunda Roma'daki Operasyon Merkezi'ne müracaat etmeniz lazım." dedi.

Gemideki mürettebatın iş birliği içinde davrandığını ve tüm imkanları sunduğunu aktaran Thiels, Türkiye'nin daha sonra gemide arama yapılmasına itiraz ettiğini açıklamasının ardından gemideki aramanın durdurulduğunu kaydetti.

Thies, "Aramalar durdurulana kadar geminin yükünde yasak olan hiçbir malzeme bulunmadı." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse de tüm prosedürün doğru şekilde işlediğini iddia etti.

Sözcüsü Sasse, Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'na katılan tüm ülkelerin Libya'ya yönelik silah ambargosuna uyması gerektiğini kaydetti.

Türkiye hukuk dışı aramaya sert tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AB'nin, meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekat çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da gemiye müdahalenin Türkiye'nin rızası olmadan yapıldığını belirterek, "İrini operasyonu, taraflı bir operasyondur. Darbeci Hafter'e gelen silah desteklerini denetlemeyen, keyfi uygulamalarda bulunulan, meşru Libya hükümetini cezalandırmaya yönelik bir harekattır." ifadesini kullanmıştı.

İrini Harekatı

İrini Harekatı, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir operasyon olma özelliği taşıyor.

2292 Nolu BMGK kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Harekatı, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.

Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken, daha cesur davranan bazı ülkeler ise tepkilerini koyarak operasyondan çekiliyor.

Operasyon, Akdeniz, Almanya, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Almanya Savunma Bakanlığı, arama yapılan Türk gemisinde yasak malzeme bulunmadığını açıkladı - Son Dakika


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