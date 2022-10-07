Son dakika haberleri! Almanya ve Pakistan nükleer silah kullanılmasına karşı uyarıda bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari nükleer silah kullanılmasına karşı uyarılarda bulundu.

Baerbock ve Zerdari başkent Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya- Ukrayna savaşı kapsamında nükleer silah kullanılması ihtimaline ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari, bu yüzyılda nükleer silahların olası kullanımından söz edilmesinden dolayı dehşete düştüğünü belirterek, "Bu gerçekten bir opsiyon değil. Bunu tarih boyunca açıkça ortaya koyduk ve nükleer silahların dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse için bir seçenek olmadığı konusunda hemfikiriz." dedi.

Ukrayna ve Rusya yönetimlerine diyaloğa geçme çağrısında bulunan Zerdari, iki ülkenin ihtilafta diplomatik araçlar kullanarak barışçıl bir çözüm bulmalarını istedi.

Zerdari, dünyada son yüzyılda görülmeyen bir salgın yaşandığını, şimdi de iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan küresel ısınmayla varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya kalındığına işaret ederek, başka ihtilaflara ve savaşlara girmek için doğru bir zamanın olmadığını belirtti.

"Olayların gidişatı konusunda endişeliyiz" ifadesini kullanan Zerdari, her alanda Birlemiş Milletler (BM) kararlarına ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesini istedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da, Pakistanlı mevkidaşının sözlerine katıldığını belirterek, 2022 yılında nükleer tehdit konusunun yeniden ele alınmasının düşünülmemesi gerektiğini ifade etti.

Baerbock, dünya toplumunun ağustosta nükleer silahların yayılmasının hoş görülebilir bir seçenek olmadığını altını çizdiğini, ancak Rus rejiminin bu konudaki müzakere sonucunu bloke ettiğini anlatarak, bundan dolayı Rusya Devlet Başkanı'nın nükleer tehdidinin daha önceki aylarda ifade ettiği için yeni olmadığını kaydetti.

Bu tehdidinin sorumsuzca olduğunu vurgulayan Almanya Dışişleri Bakanı söz konusu tehdide karşı dünya toplumunun birlikte cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'daki bölgeleri ilhakının BM Genel Kurulu'nda kınanmasını isteyen Baerbock, bunun bu bölgelerin Ukrayna'ya ait olduğunu Rusya'ya göstermek için önemli olduğunu belirtti.

Baerbock, Almanya'nın Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

Pakistan'da meydana gelen sel felaketine de değinen Baerbock, ülkesinin Pakistan'a 10 milyon avro daha yardımda bulunacağını kaydetti.