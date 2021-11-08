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Son dakika haberleri: 'ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU' İLK BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM TRT 1'DE BAŞLADI - Son Dakika

Son dakika haberleri: 'ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU' İLK BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM TRT 1'DE BAŞLADI

08.11.2021 22:40

Son dakika gündem haberi: Özgür KUMANOVALI İSTANBUL DHABarış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde bir araya geldiği, 'Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölümüyle bu akşam TRT 1'de ekran yolcuğuna başladı.

Özgür KUMANOVALI İSTANBUL DHA

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde bir araya geldiği, 'Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölümüyle bu akşam TRT 1'de ekran yolcuğuna başladı.

TRT 1'in yeni sezondaki en iddialı dizilerinden biri olacak olan 'Alparslan Büyük Selçuklu'da Sultan Alparslan'ın 1048 - 1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih süreci anlatılacak. Dizinin kadrosu ilk bölümün yayınlanması öncesi TRT Tepebaşı Stüdyolarında buluştu.

Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan'ı Barış Arduç, Akça Hatun'u Fahriye Evcen canlandırırken, Sarp Levendoğlu Romen Diyojen, Gizem Karaca ise Evdokya karakterleri ile karşımıza çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinin oyuncu kadrosunda ise Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan, Onur Ayçelik rol alıyor.

DEKORLAR GERÇEĞİNİN AYNISI OLARAK HAZIRLANDI

Alparslan'ın fetih serüveninin anlatılacağı dizide yer alan Ani Şehri Vaspurakan Bölgesi'nin, Gazne Devleti'nin ve Büst Şehri'nin dekorları, dizi için gerçeğinin bire bir aynısı olarak hazırlandı. Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı, Fethin Babası Sultan Alparslan'ın yolculuğu bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya başladı.

DİZİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı (Barış Arduç) hiç ummadığı bir yere götürür.

Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan (Barış Arduç) ve Akça (Fahriye Evcen) arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

Son dakika haberleri: 'ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU' İLK BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM TRT 1'DE BAŞLADI
Son dakika haberleri: 'ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU' İLK BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM TRT 1'DE BAŞLADI
Son dakika haberleri: 'ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU' İLK BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM TRT 1'DE BAŞLADI
Son dakika haberleri: 'ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU' İLK BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM TRT 1'DE BAŞLADI

Fahriye Evcen, Barış Arduç, Selçuklu, Trt 1, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 'ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU' İLK BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM TRT 1'DE BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: 'ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU' İLK BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM TRT 1'DE BAŞLADI - Son Dakika
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