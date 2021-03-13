Son dakika haberleri | BURSA Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbet - Son Dakika

Son dakika haberleri | BURSA Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbet

13.03.2021 11:24

Bir son dakika haberine göre Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbetBURSA'da hamile eşinin gözü önünde Alper Cin'i (24) öldürüp, babası Ahmet Cin'i yaraladıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Kerem Atılgan (44) müebbet ve 14 yıl, oğlu Kenan Atılgan (20) da 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbet

BURSA'da hamile eşinin gözü önünde Alper Cin'i (24) öldürüp, babası Ahmet Cin'i yaraladıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Kerem Atılgan (44) müebbet ve 14 yıl, oğlu Kenan Atılgan (20) da 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 27 Ağustos 2019 günü, İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kerem Atılgan ve oğlu Kenan Atılgan, borç olarak verdikleri parayı almak için Ahmet Cin'in araç kiralama işi yaptığı dükkana gitti. Baba-oğul ile Ahmet Cin arasında tartışma çıktı. Tartışma, dükkandaki çalışanlar ve Ahmet Cin'in oğlu Alper Cin'in de dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Ahmet Cin, Alper Cin, Kerem Atılgan ve Kenan Atılgan ile esnaf Yaşar A., vurularak yaralandı. 5 yaralı, ihbarla gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 6 aylık hamile eşi Ebru Cin'in gözü önünde vurulan Alper Cin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Kerem Atılgan ve oğlu Kenan Atılgan, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

'OĞLUM YARALANINCA RASTGELE ATEŞ ETTİM'

Baba-oğul hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın 3'üncü duruşması, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıkların Alper Cin'e ait iş yerine gelip, tabancayla ateş edip kaçtıkları anların yer aldığı görüntülerin izlendiği duruşmada, sanık Kerem Atılgan, 'Konuşmak için gitmiştik. Tartışma çıkınca silahla Ahmet Cin'in ayağına ateş etmek istedim. O sırada oğlunun yaralanması rastgele oldu' dedi.

Olaydan yaralı kurtulan Ahmet Cin ise, tehdit edildiğini söyleyerek, oğlunun doğum gününde öldürüldüğünü ve şikayetçi olduğunu söyledi.

MÜEBBET VE 28 YIL HAPİS CEZASI

Duruşma sonunda sanıklardan Kerem Atılgan, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet, 'yaralama' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kenan Atılgan'a da 'yaralama' suçundan 14 yıl hapis cezası verildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTI

Olay, güvenlilk kameralarına da yansımıştı. Görüntülerde Kerem Atılgan ve Kenan Atılgan'ın Alper Cin'e ait iş yerine gelişi, tabancayla ateş edip, kaçışları ve Alper Cin'in hamile eşi Ebru Cin'in sinir krizi geçirdiği anlar yer almıştı.

Son dakika haberleri | BURSA Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbet
Son dakika haberleri | BURSA Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbet
Son dakika haberleri | BURSA Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbet
Son dakika haberleri | BURSA Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbet
Son dakika haberleri | BURSA Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbet
Son dakika haberleri | BURSA Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbet
Son dakika haberleri | BURSA Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbet
Son dakika haberleri | BURSA Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbet
Son dakika haberleri | BURSA Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbet
Son dakika haberleri | BURSA Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbet
Son dakika haberleri | BURSA Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbet
Son dakika haberleri | BURSA Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbet
Son dakika haberleri | BURSA Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbet

Ahmet Cin, İnegöl, Doğum, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BURSA Alper'i doğum gününde öldüren sanığa müebbet - Son Dakika


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