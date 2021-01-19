Son dakika haberleri | ALS hastası ambulans şoförüne evinde koronavirüs aşısı - Son Dakika

Son dakika haberleri | ALS hastası ambulans şoförüne evinde koronavirüs aşısı

Son dakika haberleri | ALS hastası ambulans şoförüne evinde koronavirüs aşısı
Son Güncelleme: 19.01.2021 15:02

Son dakika gündem haberine göre KARAMAN'da bir yıldır ALS kas hastası olan ambulans şoförü Şahin Erkarakoç (50), kronik rahatsızlığı nedeniyle risk grubunda olduğu için tedavisinin devam ettiği evinde koronavirüs aşısı oldu.

KARAMAN'da bir yıldır ALS kas hastası olan ambulans şoförü Şahin Erkarakoç (50), kronik rahatsızlığı nedeniyle risk grubunda olduğu için tedavisinin devam ettiği evinde koronavirüs aşısı oldu.

Yaklaşık 1 yıldır ALS hastası olan Şahin Erkarakoç, koronavirüs  kapsamında riskli olduğu için emekli hemşire eşi Ayşa Erkarakoç (48), Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (SABİM) aradı. Erkarakoç, eşine aşıyı nasıl yapabileceklerini sordu. SABİM yetkilileri evde bakım hizmeti kapsamında sağlık görevlilerinin gelip aşı yapabileceklerini belirtti. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Erkarakoç, ailesinin evine giderek Şahin Erkarakoç'a evinde CoronoVac aşısı yapıldı.

Bilgi almak için SABİM'i aradığını ifade eden Ayşe Erkarakoç şunları söyledi:

"Eşim ALS hastası. Ben aşı konusunda bilgi almak için SABİM'i aradım. Eşim yürüyemediği için kuruma da gidip aşı yaptıramayacağımızı belirttik. Sağlık ekiplerinin eve gelerek aşı yapıp yapamayacağı hakkında  bilgi aldık. SABİM'deki görevliler gerekli bilgilerin Karaman İl Sağlık Müdürlüğü ile paylaşılacağını söylediler. Bugün İl Sağlık Müdürlüğü'nden bizi aradılar. Eve aşı için gelebileceklerini ve uygulamasını yapabileceklerini söylediler. Sağ olsunlar evde sağlık hizmeti ekipleri gelerek aşımızı uyguladılar."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ALS hastası ambulans şoförüne evinde koronavirüs aşısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | ALS hastası ambulans şoförüne evinde koronavirüs aşısı - Son Dakika
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