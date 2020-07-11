Son dakika haberleri... Altay'da tek hedef galibiyet - Son Dakika

Son dakika haberleri... Altay'da tek hedef galibiyet

Son dakika haberine göre Altay, TFF 1. Lig'in 33. haftasında ağırlayacağı BB Erzurumspor'u yenerek Play-Off yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Altay, TFF 1. Lig'in 33. haftasında ağırlayacağı BB Erzurumspor'u yenerek Play-Off yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

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TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altay, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor deplasmanında 2-2 berabere kalan Altay, 51 puana ulaşarak 5. sıraya kadar çıkmış ancak Play-Off potasındaki rakipleri Akhisarspor ve Karagümrük'ün galibiyet almasıyla tekrardan 7. sıraya gerilemişti. BB Erzurumspor ise Giresunspor deplasmanından 3 puanla dönerek puanını 56'ya yükseltmeyi başardı ve Adana Demirspon'un puan kaybıyla 2. sıraya oturdu.

Altay galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Ligde 10 maçtır mağlubiyet almayan siyah-beyazlılar, iç sahada da aynı istatistiği sürdürüyor. İç sahadaki son 7 maçından galibiyetle ayrılan İzmir ekibi, güçlü rakibini de yenerek hem bu istatistiğini sürdürmek hem de ligin son haftası öncesi Play-Off iddiasını devam ettirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, maçta puan kaybı yaşaması durumunda Play-Off iddiasını büyük oranda kaybedecek. Erzurumspor ise İzmir'den kayıpsız ayrılarak ilk ikideki yerini korumak istiyor. Yarın 17.30'da İzmir Atatürk Stadyumu'nda başlayacak maç öncesinde Altay'da kart cezalısı Yılmaz Özeren maç kadrosunda yer alamayacak. Altay'da 30. haftada oynanan Eskişehirspor maçında ceza alan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yerine ise yardımcı antrenör Sebahattin Yenilmez saha kenarında görev yapacak.

Öte yandan siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Kappel'in oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Altay'da tek hedef galibiyet - Son Dakika Spor
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