Son dakika haberleri: Altay'da transfer harekatı sürüyor

Süper Lig kulüplerinden Altay'da Fildişi Sahilli forvet Daouda Karamoko Bamba'dan sonra yeni transferlerden Şilili sol kanat Martin Rodriguez ve gurbetçi sol bek Melih Altıkulaç da Erzurum kampına katıldı. Şili ekibi Colo Colo'dan transfer edilen 26 yaşındaki Rodriguez ile Fransa temsilcisi Olimpique Lyon altyapısından transfer edilen 19 yaşındaki Melih'in takımla antrenmanlara başladığı bildirildi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, listelerinde yer alan Yunan sağ kanat Anastasios Chatzigiovanis'le prensipte anlaştıklarını, transferinin bitmek üzere olduğunu, ayrıca bir santrfor ve bir kalecinin imza aşamasında olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, İzmir'deki ilk etap çalışmalarında takıma Alanyaspor'dan ön libero Ceyhun Gülselam, İsveçli stoper Eric Björkander ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano'yu kadrosuna dahil etmişti.

İLK PROVA MORALİ

Altay, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında kendisi gibi Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'u 3-0 yenerek moral buldu. Kappel, Deniz Kadah ve genç Eren'in golleriyle galibiyete uzanan siyah-beyazlılar, kamptaki ikinci hazırlık maçında salı günü Fraport-Tav Antalyaspor'la karşılaşacak. İzmir ekibi lig öncesi son provasını ise 6 Ağustos Cuma günü Ümraniyespor'la yapacak.

- İzmir