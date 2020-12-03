Son dakika haberleri... Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
03.12.2020 16:57
Son dakika haberler... TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Özgür Ekmekçioğlu'nun Kovid-19 test sonucunda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Hastanede tedavi altına alınan Ekmekçioğlu ile ilgili sağlık protokollerinin uygulandığı bildirildi.
Son Dakika Liverpool efsanesinin Başakşehir telaffuzu stüdyodakileri kırdı geçirdi Altının kilogramı 463 bin 500 liraya yükseldi Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı İntihara kalkışan kocasını engellemek isterken ölümüne neden oldu Borcunu ödemeyen müşterisinin evini bastı, anne ve 4 yaşındaki kızını vahşice öldürdü Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor