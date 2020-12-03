Son dakika haberleri... Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Özgür Ekmekçioğlu'nun Kovid-19 test sonucunda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Hastanede tedavi altına alınan Ekmekçioğlu ile ilgili sağlık protokollerinin uygulandığı bildirildi.