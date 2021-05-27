Son dakika haberleri: Altı bin kişilik dev camii açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Altı bin kişilik dev camii açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

27.05.2021 11:47

Son dakika haberi... - Altı bin kişilik dev camii açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor Zonguldak'ta 1,5 yılda yapımı tamamlanan Uzunmehmet Camii 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılacağı günü bekliyor.

- Altı bin kişilik dev camii açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 1,5 yılda yapımı tamamlanan Uzunmehmet Camii 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılacağı günü bekliyor.

Karakum mevkisinde 1.5 yıl önce yapımına başlanan, 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışının yapılması beklenen Uzunmehmet Camii'nde tüm hazırlıklar tamamlandı. Camide 6 bin kişinin aynı anda namaz kılabilecek. 200 kişilik otopark ve 5 adet asansör yer alıyor. Dört minare, 22 kubbeden oluşan cami 12 bin metrekarelik alana inşa edildi. 2 bin 500 metrekaresine cami yerleştirilirken kalan alanlar ise sosyal donatı alanı olarak kullanılacak. Alt katında 200 araçlık otoparkı bulunan cami için beş asansör inşa edilecek.

İhlas Haber Ajansı'nın görüntülediği Uzunmehmet Cami'inde bir ilk de gerçekleştirildi. Yerin metrelerce altından çıkartılan taş kömürü caminin bir cephesine yerleştirilecek olan mermere epoksi ile işlendi. Cami, "Ya Allah" yazısı şeklinde asılan taş kömürü ve ismiyle de varoluş sebebi olan Zonguldak'ın adeta sembolü haline geldi.

Uzunmehmet Cami'nde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten saha mühendisi Enes Karaahmetoğlu, "Bizim şuan ki cami imalatımız gördüğünüz üzere bitti. Camide şuan sadece ufak tefek temizliklerimizi yapıyoruz. Camimiz her şeyiyle özel bir yapı oldu. Şehrimize bir eser oldu İnşallah. Mihrabımız ve onun üzerinde Edirnekari tavanımız, mermer bloklarımız her şeyimiz özel. Bu camiye ait başka bir yapıda kullanılmayan özel bir tasarım oldu. Cami 6 bin kişinin namaz kılabileceği şekilde dizayn edildi. 200 araçlık bir otoparkımız var. Çocuk oyun alanları, basketbol sahası, kaykay pisti, 0-3 yaş ve 3 yaş üzeri çocuk parkı, yaşlılar için alan, dinlenme alanları ve seyir terası var. Her şeyiyle cami bir sosyal yaşam alanı oldu. Ümit ediyoruz ki Zonguldak için güzel bir eser olarak kalacak. İnsanların hayır dualarını alacağız. Bütün Müslüman kardeşlerimiz için ibadethane olarak kalacak. İnşallah Zonguldak halkına ve bütün Müslüman kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olur. Açılışımıza da az kaldı. 4 Haziran gibi açılış tarihi düşünülüyor Cumhurbaşkanımızın katılımıyla. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Son dakika haberleri: Altı bin kişilik dev camii açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son dakika haberleri: Altı bin kişilik dev camii açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son dakika haberleri: Altı bin kişilik dev camii açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son dakika haberleri: Altı bin kişilik dev camii açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Zonguldak, Haziran, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri: Altı bin kişilik dev camii açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor - Son Dakika


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