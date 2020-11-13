Son dakika haberleri... Altın 1,890 doların üzerine yükseldi

Aşı konusundaki olumlu haberlere karşın, küresel ekonomide Covid-19 vakalarının artışına bağlı "toparlanma endişeleriyle" artan güvenli liman alımlarıyla yükselen altın 1,890 doların üzerine yükseldi.

Covid-19 pandemisi kaynaklı talep baskıları altındaki petrol fiyatları da, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) müttefikleriyle (OPEC+) birlikte yürüttüğü üretim kısıntılarını 2021 yılında da sürdüreceğine ilişkin haberlerle yatay hareket ediyor.