Son dakika haberleri... Altın fiyatları

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2,589,00 lira oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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