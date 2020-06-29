Son dakika haberleri... Altın fiyatları
Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2,589,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2,589,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|CUMA
|
|PAZARTESİ
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|385,70
|385,90
|389,70
|389,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.542,00
|2.563,00
|2.568,00
|2.589,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|352,00
|356,00
|355,00
|359,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.484,00
|2.504,00
|2.510,00
|2.530,00
|Yarım Ziynet
|1.242,00
|1.252,00
|1.255,00
|1.265,00
|Çeyrek Ziynet
|621,00
|626,00
|628,00
|633,00
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:31 Kaynak: AA
Son Dakika 18:39 Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı 18:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor 18:04 Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:52 Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 15:17 Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var? 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 08:19 Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 22:29 Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi