Son dakika haberleri: Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay

Dolardaki genel zayıflamanın da etkisiyle yükselen altın fiyatları, 1,980 dolar sınırını aşarken, Meksika Körfezi'ndeki Marco Kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası'nın üretime önemli bir zarar vermeden atlatılmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı 46 dolarda yatay hareket ediyor.

Ahlatcı Yatırım'ın altın fiyatları analizinde, dolar endeksinde zaman zaman gözlenen toparlanma ve yılın ilk çeyreğinde daralan Çin ekonomisinde, beklentilerin üzerinde açıklanan hizmet PMI endeksinin neden olduğu iyimserlikle ons altındaki yükselişi sınırlandıran unsurlar olduğu belirtildi ve şöyle devam edildi: