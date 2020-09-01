Son dakika haberleri: Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Son Dakika

Son dakika haberleri: Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay

Son dakika ekonomi haberine göre Dolardaki genel zayıflamanın da etkisiyle yükselen altın fiyatları, 1,980 dolar sınırını aşarken, Meksika Körfezi'ndeki Marco Kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası'nın üretime önemli bir zarar vermeden atlatılmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı 46 dolarda yatay hareket ediyor.

Son dakika haberleri: Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay, System.String[]

Dolardaki genel zayıflamanın da etkisiyle yükselen altın fiyatları, 1,980 dolar sınırını aşarken, Meksika Körfezi'ndeki Marco Kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası'nın üretime önemli bir zarar vermeden atlatılmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı 46 dolarda yatay hareket ediyor.

Ahlatcı Yatırım'ın altın fiyatları analizinde, dolar endeksinde zaman zaman gözlenen toparlanma ve yılın ilk çeyreğinde daralan Çin ekonomisinde, beklentilerin üzerinde açıklanan hizmet PMI endeksinin neden olduğu iyimserlikle ons altındaki yükselişi sınırlandıran unsurlar olduğu belirtildi ve şöyle devam edildi:

"Devam eden jeopolitik risklerin ve artan koronavirüs vakalarının değerli metale olan talebi desteklemesi ile yukarı yönlü hareketin devam ettiği gözlendi."Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,985 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."Cuma günü kurda aşağı yönlü sınırlı hareketlere rağmen, geçtiğimiz Perşembe günü Fed Başkanı Powell'in gerçekleştirdiği açıklamalar ve dolardaki zayıf görünüm ons altına olan talebi desteklemesi ile Gram Altın'da da yukarı yönlü hareketi takip edilmişti. "Haftanın ilk işlem gününde ise takip edilen gelişmeler ve devam eden jeopolitik riskler sonucu kurda yukarı yönlü sınırlı hareketler devam ederken, değerli metale olan talebin devam etmesi ile birlikte ğram altında da ons altına benzer olarak yukarı yönlü sınırlı hareketlerin sürdürdüğü gözlendi."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.34 artışla 46.11 dolar,Batı Teksas yüzde 0.47 artışla 43.00 dolar,altın yüzde 0.95 artışla 1,986.49 dolar,gümüş yüzde 1.96 artışla 28.69 dolar,bakır yüzde 0.59 artışla 6,674.00 dolar,platin yüzde 1.58 artışla 947.23 dolar,paladyum yüzde 1.61 artışla 2,285.32 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 491 liraya, çeyrek altın 786 liraya, Cumhuriyet altını da 3,239 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın petrol fiyatları analizinde, "Geçen haftanın son işlem gününde Laura kasırgasının düşük zararla atlatılması ve rafinerilerin zarar görmemesi petroldeki yukarı yönlü hareketleri baskılarken, takip edilen risklere rağmen olumlu açıklanan ekonomik verilerin neden olduğu iyimser hissiyat ile birlikte Brent Petrol'ün yukarı yönlü sınırlı hareketi izlenmişti" diye anımsatıldı ve şöyle denildi: "Haftanın ilk işlem gününde ise artan koronavirüs vakaları ve neden olduğu arz endişeleri halen yükselişi sınırlandıran ana unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaya devam ederken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Beyaz Saray'ın 1.3 trilyon dolarlık teklifini kabul edeceğini duyurması ve koronavirüsün olumsuz etkileri ile birlikte yılın ilk çeyreğinde daralan Çin ekonomisinin hizmet PMI endeksinde gözlenen yükselişin neden olduğu iyimserlik Brent Petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklediği gözlendi."Teknik olarak incelediğimizde, Brent Petrol'ün 45 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."


Meksika Körfezi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 09:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi

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