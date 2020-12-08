Son dakika haberleri | Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Son Dakika

Son dakika haberleri | Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay

08.12.2020 09:30
Son dakika haberleri | Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay, System.String[]

Son dakika haberler: Aşı gelişmeleriyle düşen altın fiyatları, artan Covid-19 vakalarının etkisiyle birçok ülkede ekonominin kapanması ve karantina uygulamalarının etkisiyle güvenli liman varlıklara yönelim ve doların gerilemesi, altın fiyatlarını yükseltti.

Aşı gelişmeleriyle düşen altın fiyatları, artan Covid-19 vakalarının etkisiyle birçok ülkede ekonominin kapanması ve karantina uygulamalarının etkisiyle güvenli liman varlıklara yönelim ve doların gerilemesi, altın fiyatlarını yükseltti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ toplantısından sonra petrol fiyatları yatay gelişiyor. Özellikle dünya genelinde artan vaka sayıları ve gündeme gelen kısıtlamalar petrol fiyatlarındaki yükselişi frenledi.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.35 düşüşle 48.49 dolar,Batı Teksas yüzde 0.28 düşüşle 45.72 dolar,altın yüzde 0.20 artışla 1,867.48 dolar,gümüş yüzde 0.33 artışla 24.63 dolar,bakır yüzde 0.50 düşüşle 7,719.50 dolar,platin yüzde 0.25 düşüşle 1,024.63 dolar,paladyum yüzde 0.37 düşüşle 2,337.96 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 471 liraya, çeyrek altın 771 liraya, Cumhuriyet altını da 3,071 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde "Geçen haftanın son işlem gününde piyasalarda devam eden iyimser hissiyatın petrol fiyatlarını desteklemesi ile Brent Petrol'ün Mart başından bu yana en yüksek seviyesini olan 49.92 dolar seviyesini test ettiği izlenmişti. Pazartesi günü ise artan vaka sayılarının neden olduğu endişeler ve ABD - Çin arasındaki gerginliğin ağırlık kazanmasının Petrol fiyatlarını baskılaması üzerine Brent Petrol'ün aşağı yönlü hareketi takip edildi denildi ve altın ilgili de şu değerlendirme yapıldı:

"Geçen haftanın son işlem günüde devam eden aşı iyimserliğine rağmen artan karantina önlemleri ons altın üzerindeki baskıların azalmasına neden olurken, altına dayalı borsa yatırım fonlarından olan talebin azalmaya devam ettiği gözlenmişti. Dün ise aşı gelişmelerinin yanı sıra ABD teşvik paketinde gözlenen ilerlemeler ve ABD ile Çin arasında süren gerginlik sonrası ons altının haftaya yükseliş ivmesi ile başladığı takip edildi."


Amerika Birleşik Devletleri, Brent Petrol, Koronavirüs, Liman, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi


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