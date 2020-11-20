Son dakika haberleri! Altın ve petrol fiyatları yükseldi

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle hafta ortasında 1,850 dolar düzeyine kadar gerileyen altının ons fiyatı 1,870 doların üzerine yükseldi. Artan Covid-19 vakalarıyla frenlenen petrol fiyatlarında da yön hafif yukarıya döndü.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında güç kaybının "belirginleştiğine" dikkat çekerek, "Aşı haberlerinin yarattığı baskı değerli metaller üzerinde etkisini giderek daha fazla gösterirken altının ons fiyatı 1,850 dolar sınırına doğru geri çekilmeye devam ediyor" dedi ve ekledi: