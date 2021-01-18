Son dakika haberleri... Altının kilogramı 442 bin 160 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 442 bin 160 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 440 bin 700 lirayı, en yüksek ise 443 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 442 bin 160 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 98 milyon 861 bin 899,85 lira, işlem miktarı ise 225,56 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 121 milyon 632 bin 523,58 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 440.250,00 1.847,55 En Düşük 440.700,00 En Yüksek 443.700,00 Kapanış 442.160,00 Ağırlıklı Ortalama 442.789,89 Toplam İşlem Hacmi (TL) 98.861.899,85 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 225,56 Toplam İşlem Adedi 12

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