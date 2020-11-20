Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 451 bin 300, en yüksek ise 459 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 yükselişle 457 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 870 milyon 466 bin 751,98 lira, işlem miktarı ise 4.079 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 887 milyon 399 bin 514,60 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 453.000,00 1.862,70 En Düşük 451.300,00 1.858,90 En Yüksek 459.000,00 1.872,00 Kapanış 457.700,00 1.868,40 Ağırlıklı Ortalama 455.782,86 1.867,67 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.870.466.751,98 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.079,38 Toplam İşlem Adedi 129

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı

Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti

Twitter, Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği paylaşımı sildi

ABD'de evsiz bir adam, tren bekleyen kadını rayların altına itti

"Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu

Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu

Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı