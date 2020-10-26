Son dakika haberleri! Altının kilogramı 491 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 491 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 487 bin 800 lira, en yüksek 494 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 491 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 284 milyon 59 bin 743,28 lira, işlem miktarı ise 2.640,18 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 319 milyon 88 bin 432,60 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 490.000,00 1.909,10 En Düşük 487.800,00 1.888,00 En Yüksek 494.000,00 1.904,45 Kapanış 491.000,00 1.888,00 Ağırlıklı Ortalama 490.894,24 1.897,66 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.284.059.743,28 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.640,18 Toplam İşlem Adedi 77

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