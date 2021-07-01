Son dakika haberleri! Altının kilogramı 496 bin 240 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin 240 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 494 bin 600 lirayı, en yüksek ise 497 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artarak 496 bin 240 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 300 milyon 76 bin 744,86 lira, işlem miktarı ise 608,11 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 315 milyon 778 bin 473,34 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Alan Yetkili Müessese, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 492.000,00 1.757,00 En Düşük 494.600,00 1.758,40 En Yüksek 497.000,00 1.777,00 Kapanış 496.240,00 1.777,00 Ağırlıklı Ortalama 495.353,16 1.767,53 Toplam İşlem Hacmi (TL) 300.076.744,86 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 608,11 Toplam İşlem Adedi 24

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