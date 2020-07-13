Son dakika haberleri! Altınordu artık rahat

TFF 1'inci Lig'de evinde Giresunspor'u 3-1 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Altınordu, sezonun son haftasına küme düşme stresini ortadan kaldırarak girmenin rahatlığını yaşıyor. Tarihinde 14'üncü kez karşılaştığı Giresunspor'u ilk defa dize getiren İzmir temsilcisi, cuma günü derbide konuğu olacağı Ekol Göz Menemenspor karşısında prestij mücadelesi verecek. Altınordu'da özellikle sözleşmesi sona erecek oyuncuların sergileyeceği performans teknik heyetin transfer politikasına yön verecek. Kırmızı-lacivertlilerde stoper Sinan, sarı kart cezalısı durumuna düşerek sezonu kapattı.

Pandemi sonrasında çıktıkları her maçta kazanmaya yakın oynadıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İyi futbolumuzu skora yansıtamıyorduk. Giresunspor karşısında bunu başardık" yorumu yaptı. Giresunspor'un direncini her iki yarının başında kırdıklarını ifade eden Eroğlu, "Bu sezon bizim için çok zorlu geçti. Bir yandan yarışmacı, diğer yandan yetiştirici kimliği koruyarak mücadele etmek kolay değil. Yarışmacı kimliğimizden uzak olsak da Ravil Tagir ve Burak İnce gibi gençleri sadece Türk futboluna değil, Avrupa futboluna kazandıracağımızı gösterdik" diye konuştu.