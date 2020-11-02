Son dakika haberleri! Altınordu'da Ahmet Dereli formayı kaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Altınordu'da Ahmet Dereli formayı kaptı

02.11.2020 14:30
Son dakika haberleri! Altınordu'da Ahmet Dereli formayı kaptı, System.String[]

Son dakika haberleri: TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sezon başında Adanaspor'dan transfer edilen forvet Ahmet Dereli, 3 gol, 1 asistlik performansıyla kırmızı-lacivertli takımın önemli bir parçası olmayı başardı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sezon başında Adanaspor'dan transfer edilen forvet Ahmet Dereli, 3 gol, 1 asistlik performansıyla kırmızı-lacivertli takımın önemli bir parçası olmayı başardı. Antrenman eksiği nedeniyle ilk 2 haftada forma şansı bulamayan tecrübeli santrfor, ilk kez 3'üncü haftada deplasmanda oynanan Beypiliç Boluspor maçının ikinci yarısında görev alıp, genç oyuncu Burak İnce'ye asist yaptı. Altınordu rakibini 2-1 yenip önemli bir galibiyeti imza attı.

Ankaraspor ve Adanaspor karşılaşmalarında yine oyuna sonradan giren Ahmet, kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü eski takımı Adanaspor'a karşı attı. 28 yaşındaki gurbetçi golcü, ilk kez ilk 11'de yer aldığı Altay derbisinde 2 kez rakip fileleri sarsarak 2-1'lik galibiyette önemli rol oynayıp ilk 11'deki yerini garantiledi. Son olarak Ümraniyespor deplasmanında teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ilk 11'de yer verdiği Ahmet Dereli, geçen sezon Adanaspor'da ligde 26 maçta 2 gol, 3 asistle oynayıp, kupada 3 gol atmıştı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Adanaspor, Dereli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Altınordu'da Ahmet Dereli formayı kaptı - Son Dakika Spor


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