TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk maçında Menemenspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Altınordu'da yeni transfer Ahmet İlhan Özek, sergilediği performansla fark yarattı. İzmir ekibi şimdiye kadar dış transferde sadece Giresunspor'dan sağ kanat Ahmet İlhan ve Adanaspor'dan forvet Ahmet Dereli ile anlaşırken ilk 11'de sahaya çıkıp 90 dakika forma giyen Ahmet İlhan futboluyla kalitesini ilk haftadan gösterdi. Maçın 36'ncı dakikasında yaptığı bir vuruşu direkten dönen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, takımının 87'nci dakikada bulduğu ikinci golde Metehan'a asist yaptı. Ahmet İlhan, fazla takviye yapmayan Altınordu için nokta transfer olarak yorumlandı.