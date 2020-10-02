Altınordu Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra toplum sağlığının korunması ile virüsün yayılımının ve bulaşmasının önlenmesi için dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Zaferimilli Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda Temizlik Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokaklarda süpürme ve köpüklü yıkama geçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince park ve yeşil alanlarda ot biçme, bakım onarım ve genel temizlik, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise kaldırım ve parke tamirat çalışmasının yapıldığı kaydedildi.