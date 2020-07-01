Son dakika haberleri! Altınova Belediyesi'nde büyük acı

Son dakika habere göre Yalova'nın Altınova ilçesinde kalp krizi geçiren Altınova Belediyesi Şirket Personeli Günan Bektaş hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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