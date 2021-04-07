Son dakika... Altınözü'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu - Son Dakika

Biden, Trump'ın bir yaptırımını daha kaldırdı! İsrail'i çıldırtacak hamle

Çin gerilimi zirveye çıkardı! Akşener ve Yavaş tehdidinin ardından bir küstah çıkış daha

Altınözü'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu

HATAY - Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı

Edinilen bilgiye göre Altınözü Cumhuriyet Savcılığı ve Hatay İl Jandarma Kom Şube ekipleri tarafından Kıyıgören, Sarıbük ve Çetenli mahallelerine göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçları kapsamında yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler Altınözü Cumhuriyet savcılığına sevk edilirken, mahkemeye çıkarılan 10 şüphelinin 7'si tutuklandı.