Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde hububat hasat döneminin sona erdiği bildirildi.

Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, "Hayırlısıyla kazasız belasız 2020 yılı hasat sezonunu bitirdik. Yaşadığımız dolu ve sel felaketlerine rağmen hedeflediğimiz hasat miktrına yaklaşık olarak ürün aldık. Rabbim tüm çiftçilerimizin hasatını bereketli etsin. Geçtiğimiz günlerde çıkan yangında buğday zararı olan çiftçilerimiz için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Allah devletimizden razı olsun. Hububat yönünden çok geniş bir alana sahip olan ilçemizde inşallah önümüzdeki yıl dahada bereketli olur" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA