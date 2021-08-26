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Son dakika haber | "Türkiye askeri güçlerini ve unsurlarını havalimanından tahliye etme kararı almıştır" - Son Dakika

Son dakika haber | "Türkiye askeri güçlerini ve unsurlarını havalimanından tahliye etme kararı almıştır"

26.08.2021 14:06
Son dakika haber |

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Son gelişmeler ve yapılan müzakereler neticesinde Türkiye, askeri güçlerini ve unsurlarını havalimanından tahliye etme kararı almıştır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Son gelişmeler ve yapılan müzakereler neticesinde Türkiye, askeri güçlerini ve unsurlarını havalimanından tahliye etme kararı almıştır" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması noktasında bugüne kadar çok önemli görevler üstlendiğini ve Türk ordusunun 2002'den bu yana hem çok taraflı hem de ikili anlaşmalar kapsamında Afganistan'da görev aldığını kaydeden Fahrettin Altun, ülkelerini yeniden inşa etme mücadelelerinde Afgan halkını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Türk kuvvetleri son 20 yıldır Afgan halkının güvenliğini sağlamak ve Afganistan'da istikrara katkıda bulunmak adına onurlu bir şekilde görev yaptı. Afgan halkının kuvvetlerimize yönelik sevgisi, bölgeye giden herkes tarafından görülmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye, Afganistan'da barış ve güvenliği sağlamak için çok taraflı ve uluslararası girişimleri her zaman destekledi. Afganistan'daki meseleyi hiçbir zaman ayrı tutulması gereken bir mülteci sorunu olarak görmedik" açıklamasında bulundu.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan gelen son görüntülerin geçtiğimiz haftalarda değişen bazı siyasi dinamiklerin bir sonucu olduğunun altını çizen Altun, "Havalimanındaki güvenliğin hızla kötüye gitmesi, sahadaki durumun yeniden değerlendirilmesini gerektirmiştir" ifadelerini kullandı.

Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, belirli koşulların sağlanması halinde söz konusu havalimanında güvenliği sağlamak istediğini daha önce dile getirdi. Havalimanında yaşanan son karmaşaya rağmen Türk kuvvetleri güvenliğin ve düzenin sağlanmasına yardım etti. Askeri uçaklarımız bin 129 sivili tahliye etti. Türkiye'nin havalimanını koruma isteği, bölgedeki politikalarımızla aynı doğrultudadır. Libya'dan Azerbaycan'a, Somali'den Suriye'ye ve Afganistan'a kadar Türkiye, 'bölgede herkes güvende olana kadar kimse güvende değildir' inancıyla insan odaklı bir dış politika izlemektedir. Son gelişmeler ve yapılan müzakereler neticesinde Türkiye, askeri güçlerini ve unsurlarını havalimanından tahliye etme kararı almıştır. Türk askeri, zorlu bir görevi daha başarıyla tamamlamış olmanın gururuyla evine dönüyor. Hizmetleri ve fedakarlıkları için kendilerine minnettarız. Afgan halkının yanında olmaya da devam edeceğiz."

(Derya Yetim/İHA)

Son dakika haber | Türkiye askeri güçlerini ve unsurlarını havalimanından tahliye etme kararı almıştır
Son dakika haber | Türkiye askeri güçlerini ve unsurlarını havalimanından tahliye etme kararı almıştır

Fahrettin Altun, Afganistan, Türkiye, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 'Türkiye askeri güçlerini ve unsurlarını havalimanından tahliye etme kararı almıştır' - Son Dakika


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