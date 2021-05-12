Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Edinilen bilgiye göre, Çat mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, 2 iş makinesi ve 70 yangın söndürme personeli alevlere müdahale ediyor.
Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan örtü yangınının büyük oranda çevrildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Amanos Dağları'ndaki örtü yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika