Son dakika haberleri | Amanoslar'daki mağara ve sığınakta teröristlerin yaşam malzemeleri bulundu
Gelen son dakika haberine göre OSMANİYE'de, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen mağara ve sığınak içinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
OSMANİYE'de, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen mağara ve sığınak içinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Osmaniye İI Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Eylül'de Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat, polis özel harekat ve komando timlerinin katıldığı 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı tespit edilen sığınak ve mağara tespit edildi. Bölgede gerekli çevre güvenliği alınarak, yapılan aramalarda, yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemelerle ilgili olarak cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda adli soruşturma başlatıldı.Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.
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