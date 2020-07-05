Son dakika haberleri... Amanosların "saklı cenneti" Yeşildere Vadisi doğaseverlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika

Osmaniye'de, Amanos Dağlarının eteğindeki Yeşildere Vadisi, şelaleleri ve kanyonlarıyla doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

Düziçi ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yeşildere köyü ile Düldül Dağı arasındaki vadi, hem Osmaniye'den hem de diğer illerden gelen doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

İrili ufaklı birçok şelale ve kanyonu bünyesinde barındıran, yeşil doğasıyla ziyaretçilerini büyüleyen vadi, özellikle yürüyüş ve kamp yapmak isteyenlerin tercih ettiği bölgelerin başında geliyor.

Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Darçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen doğa yürüyüşlerinin tekrar başladığını söyledi.

Yeşildere Vadisi'nin birçok doğa ve dağcılık kulübü tarafından tercih edildiğini, kulüplerinin de buradaki rotayı takip ettiğini anlatan Darçın, tüm doğaseverleri bölgeye davet etti.

Vadide rehberlik yapan Tufan İşi de bölgenin doğal yapısı ve yeşilliğiyle adeta Karadeniz yaylalarını anımsattığını belirterek, "Özellikle yaz aylarında hem doğayla buluşmak hem de serinlemek isteyenler bölgeyi sıklıkla tercih ediyor." dedi.