Son dakika haber | Amasra'da maden ocağındaki patlamada yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Amasra'da maden ocağındaki patlamada yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

15.10.2022 07:36

Son dakika haber: Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada tahlisiye ekibinde görev alan maden işçisi Emrah Açıkgöz, 5 yıl birlikte çalıştığı yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada tahlisiye ekibinde görev alan maden işçisi Emrah Açıkgöz, 5 yıl birlikte çalıştığı yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Bölgede özel bir maden ocağında çalışan işçi Açıkgöz, AA muhabirine, tahlisiye ekibinde olduğunu, patlamayı duyar duymaz olay yerine geldiklerini anlattı.

Yetkililerle bilgi alışverişi yaptıktan sonra ekipmanlarla aşağı inip patlamanın olduğu bölgeye ulaştıklarını aktaran Açıkgöz, "Bölgede yoğun karbonmonoksit gazı vardı, cihazlarımızı kuşandık. 'Aşağıda iki bölge var' dediler. Biz yangın olmayan bölgedeydik. İçeride inanılmaz karbonmonoksit gazı vardı. Elimizdeki sensörler bile uyarı vermeye başladı. Eksi 350 kotunda ayağa ulaşmaya çalıştık, orada zor da olsa maalesef ilk şehidimize ulaştık ve temiz havaya indirdik." dedi.

İkinci arkadaşları için tekrar cihazları kuşandıklarını belirten Açıkgöz, "50-60 metre ileride ona da ulaştık, maalesef o da şehit olmuştu. Orada karbonmonoksit gazı yoğun şekilde devam ettiği için artık temiz havaya çıktığımız yerlerde bile karbonmonoksit görmeye başladık. Bizim de can güvenliğimiz önemli olduğu için ocaktan ayrılmamız gerekiyordu. İki şehidimizi alarak dışarı çıktık." diye konuştu.

Açıkgöz, "Patlama, rayların üzerindeki vagonları bile duvarlara çarpmış. Tabii göz gözü görmüyor, yoğun bir duman da var. El ele tutuşa tutuşa gittik, arkadaşlarımıza ulaştık." ifadelerini kullandı.

Patlamanın meydana geldiği maden ocağında çalışanları tanıdıklarını, hepsinin bölgenin insanı olduğunu kaydeden Açıkgöz, yaşadığı acıyı şu sözlerle paylaştı:

"Yaşadığım en büyük acı, şehitlerden birinin 5 sene birlikte çalıştığımız çok yakın arkadaşım olmasıydı. Tabii hepsi acı ama o arkadaşımı görünce daha büyük acıya kapıldım. Maalesef bu patlamada çok yakın arkadaşımı da kaybettim. Orada çok büyük acı hissettim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ailesine sabırlar diliyorum."

YORUMLAR
500
Maden faciasından saniyelerle kurtulan işçiden çarpıcı sözler: O kattan bir ben sağ çıkabildim Maden faciasından saniyelerle kurtulan işçiden çarpıcı sözler: O kattan bir ben sağ çıkabildim TTK'den facianın yaşandığı maden ocağıyla ilgili Sayıştay raporu iddiasına cevap: Dezenformasyon içeriyor TTK'den facianın yaşandığı maden ocağıyla ilgili Sayıştay raporu iddiasına cevap: Dezenformasyon içeriyor Maden faciasından arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşananları anlattı: Gaz genizleri yakıyordu Maden faciasından arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşananları anlattı: Gaz genizleri yakıyordu
Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Amasra'da maden ocağındaki patlamada yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:22 Patlama yaşanan maden ocağında mahsur kalan oğlunu bekleyen annenin feryatları yeri göğü inletti
10:08 Oğlunun düğününde karısını öldürüp kızını yaralayan gözü dönmüş adam kayıplara karıştı
10:07 Dekolteli kedi hırsızlarına verilen ceza isyan ettirdi: Manevi olarak yıkıldık
09:19 Müge Anlı eşinin dert yandığı konuyu canlı yayında açıkladı: Hep kadınları haklı gördüğümü söylüyor
09:14 Maden faciasından saniyelerle kurtulan işçiden çarpıcı sözler: O kattan bir ben sağ çıkabildim
08:41 Şiddet gören kadını kurtarmak isterken balkondan düşen polis memuru şehit oldu
08:20 4 sene önce Bartın'daki maden ocağını ziyaret etmişti! Haluk Levent'ten duygulandıran paylaşım: O işçilerden bazıları hayatta değil
07:55 Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı havanın aydınlanmasıyla havadan görüntülendi
07:48 TTK'den facianın yaşandığı maden ocağıyla ilgili Sayıştay raporu iddiasına cevap: Dezenformasyon içeriyor
23:46 Bartın'daki maden faciasının haberini alan Ahmet Şafak konserini yarıda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 10:59:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Amasra'da maden ocağındaki patlamada yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement