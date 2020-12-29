Son dakika haberleri... Amasya'da doktor koronavirüsten hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

TÖREN DÜZENLENDİ

Amasya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Nöroloji Uzm. Dr. Mustafa Yiğit (65) için görev yaptığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, kurum ve kuruluşların müdürleri, sağlık çalışanları ile doktor Yiğit'in ailesi ve yakınları katıldı.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, pandemi sürecinde birçok sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, "Ben hepsine üzüldüm, hepsine yas tuttum. Birçok arkadaşımızı da yoğun bakımda takip ettik. Ama bugün ki sıkıntımız başka, bugün aramızdan biri, bizim çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz, hoşgörülü bir arkadaşımızı kaybettik. Onun için çok hüzünlüyüm. İlimize 30 yılı aşkın süredir hizmet eden bir abimizdi, Çok üzgünüz" dedi.'KAYIPLARA DERİNDEN ÜZÜLÜYORUZ'Amasya Valisi Mustafa Masatlı da, "Bizim sağlığımızı korumak için hayatını kaybeden Mustafa Yiğit kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsü içinde bir aradayız. Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan ülkemizi de etkileyen bir salgınla mücadele ediyoruz. Biz kayıpların hepsine çok derinden üzülüyoruz. Ama bizzat bu işin içinde hayatını riske ederek, her şeyi göze alarak, bizleri korumak için hayatını kaybedenlere daha çok üzülüyoruz. Bugün de Mustafa Yiğit kardeşimizi uğurlayacağız. Ben tabi 32 yıldır burada hayatını devam ettirmiş, köklerini buraya sarmış, buradaki insanlarımızla güzel ve samimi diyaloglar kurmuş bir kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsü bir kat daha fazla oluyor" diye konuştu.CENAZE, GİRESUN'A GÖNDERİLDİ

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Daha sonra evli ve 2 Çocuk babası Doktor Mustafa Yiğit'in cenazesi dualarla defnedilmek üzere memleketi Giresun'un Dereli ilçesine uğurlandı.

Sinan HARMANCI/AMASYA,-